13 diseños de entradas que se verán fabulosas en casas pequeñas

Que tu casa y tu fachada sean pequeñas o reducidas, no quiere decir que no puedan lucir espectaculares, despampanantes e imponentes ¡como cualquier otra! Si aprendes a jugar, a tu favor, con los materiales, diseños, estilos, colores y tendencias. Es por eso que hoy queremos mostrarte 13 inspiradoras fachadas que, a pesar de no ser inmensas, supieron aprovechar al máximo todo su potencial.