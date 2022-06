8 pérgolas que darán personalidad a tu terraza (¡y fachada completa!)

No podíamos irnos in mencionar o hacer alusión al estilo rústico, ese que nunca pasa de moda y que, a pesar del tiempo y de la tecnología, sabe mantenerse siempre vigente. Optar por pérgolas hechas en su totalidad por madera gruesa y poco pulida, aportará toneladas de personalidad a tus exteriores; no lo olvides. ¿Qué tal si te animas a crear tu propio huerto sobre esta linda estructura natural?; es solo una de las muchas ideas que rondan por homify…

Y, hablando de ideas, aquí te van unas cuantas más: 17 terrazas modernas y abiertas al jardín que te van a gustar