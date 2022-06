5 errores al decorar y equipar una habitación

En la actualidad, existen múltiples dispositivos que se han vuelto parte de nuestra vida, como lo son los teléfonos, TVs, sistemas de sonidos, bocinas inalámbricas, juegos de video, etc. y por lo general existe una necesidad de querer tenerlos todos dentro del dormitorio. Eso implica que exista una plétora de cables y cargadores y demás accesorios que pueden llegar a crear un caos dentro de la habitación, lo cual rompe con el fin último de un dormitorio, que es el de ser un espacio para descansar y relajarse. Esto hay que evitarlo a toda costa, ya sea no integrando estos objetos al diseño de la habitación o bien, si realmente es el deseo del usuario, contar con espacio para almacenarlos mientras no estén en uso, teniéndolos a la mano en caso de ser necesitados.

