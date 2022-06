Repisas en casa, 7 ideas para la organización en el hogar

Adoramos las repisas en todas sus formas, colores, acabados, tonalidades, materiales y diseños; ¿ustedes no? Después de todo, no hay forma más práctica y a la vez estética de almacenar y exponer nuestras cosas, ¿no lo crees? Y es que, si te fijas, hay ciertos objetos de valor que no merecen estar relegados a cajones o a cajas de cartón; hay objetos -como una cámara de época, un libro de colección o una antigüedad muy preciada- que pertenecen en nuestras repisas para brillar y destacarse. Pero ¿qué pasa cuando son nuestras repisas las que se destacan?; esto es lo que pasa…