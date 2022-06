¡Asea tu casa pero hazlo bien! conoce los 10 errores más comunes a la hora de limpiar

Tampoco debe ser un ritual extenuante, es suficiente con tener claros dos puntos, la calidad de los productos y la seguridad.

Si quieres una ventana impecable utiliza un producto especializado, de ser posible mézclalo con agua para hacerlo más jabonoso y así lograr una limpieza más profunda, los paños que uses no deben dejar pelusas o residuos; el clima también influye, es mejor lavar tus ventanas en un día fresco así el producto no dejará marcas por secarse muy rápido.

Y por último pero no menos importante, toma todas las precauciones necesarias para evitar un accidente, coloca toallas en el suelo para no resbalarte, si tu ventana está en un piso muy alto es mejor llamar a un profesional, ellos con seguridad saben lo que hacen y tienen el equipo adecuado para la tarea.