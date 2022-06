¡5 Cocinas compactas y elegantes!

No todos los espacios -a pesar de ser reducidos- son iguales; algunos son más estrechos o alargados, otros son irregulares, etc. Es por eso que queremos mostrarle no solo una, sino varias formas de fusionar la cocina y el comedor en nuestros hogares. Recuerda que tu isla o mesón central de la cocina podría actuar como espaldar o soporte de tus sillas de comedor, como en este caso, de tu mesa de comida. No olvides que lo mismo aplica a la hora de fusionar otras áreas comunes como, por ejemplo, la sala. En este orden de ideas, tu isla podría ser el espaldar de tu lindo sofá, ¿no lo crees?