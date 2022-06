Casa prefabricada: acogedora y construida en apenas 5 meses

Atrás, muy pero muy atrás, quedaron los días en los que aún se creía en el mito aquel que profesaba que las casas o estructuras prefabricadas eran todas iguales, carentes de personalidad y que no podían ser cálidas, acogedoras y hogareñas; la casa que verán a continuación, es uno de los mejores ejemplos para desmitificar lo anterior. No podrás creer que esta linda casa fue prefabricada ¡ni mucho menos creerás que fue construida tan sumamente rápido! Los invitamos entonces a dar un pequeño recorrido por esta hermosa casa prefabricada hecha en madera que tan solo tardo 5 meses en ponerse en pie y que, hoy, no es otra cosa que una estructura con un excelente aislamiento térmico y una estructura inteligente.