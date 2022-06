8 Cocinas rústicas que necesitabas ver

¿Qué mejor forma de poner cálidos mensajes de familia que toda una pared de pizarra donde hacer dibujos y trazar todo lo que desees? No olvides que es válido optar por elementos reciclados, no solo por su valor agregado y por su originalidad sino por su esencia, potencialmente, retro o vintage. Y sí, nos estamos refiriendo a aquellas lámparas que cuelga que, si te fijas, no son otra cosa más que lindas botellas de vino. Esta cocina tiene un poquito de todo: madera, ladrillos y hasta individuales artesanales. ¿Les gusta lo que ven?