Los secretos de una casa pasiva y moderna en medio de la ciudad

He aquí la fachada de nuestra linda casa pasiva del día. Por fuera y a simple vista pareciera tratarse tan solo de una casa moderna, geométrica y con evidentes tendencias minimalistas en sus contrastes entre el blanco y el negro; sin embargo, tras esta construcción se esconde todo un sistema de aislamiento térmico propiciado por paneles, así mismo, aislantes. Aunque no lo creas, y a diferencia de la mayoría de las casas pasivas y construidas con un enfoque hermético, esta casa no es tan costosa o -al menos- su costo es, por así decirlo, razonable.