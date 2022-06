10 Parrillas perfectas para el asado del finde

Idea por: BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

¿Tienes lindas terrazas, decks o patios donde incluir tu parrilla?; entonces no lo dudes más e incorpora toda una cocina compacta y/o equipada para no tener que estar yendo y viniendo a la cocina de cabecera -la que se ubica en tus interiores-. Esta idea es genial, no solo por el bello jardín que la rodea sino, además, porque logra combinar varias tendencias y estilos de forma armoniosa y muy estética.