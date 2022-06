7 casas de madera de uno y dos pisos al alcance de todos

¿Quién no soñó de niño con tener su propia casa en el árbol?; al parecer un adulto decidió materializar su más grande fantasía d la infancia y he aquí el magnífico resultado. La forma y estructura de esta casa es sin dudas única, original y sumamente creativa. ¡Nada se compara con esto! Ver esta casa provoca decirle al oído: como tú no hay dos. . Perdonarán la cursilería, pero es que… nos hemos enamorado.