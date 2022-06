15 Piscinas perfectas para patios pequeños

¿A quien no le gustaría tener una piscina en casa, un oasis en el que relajarse y tener las mejores reuniones familiares? Quizás te has abstenido de la idea porque el espacio de tu patio (o terraza, ¡ya verás!) es reducido y no crees que podría ser lugar para la que siempre has imaginado… Pero con estas ideas vas a reconsiderarlo.

Cualquier espacio de tu hogar puede contener la piscina de tus sueños, y no cualquiera: una al nivel de un hotel cinco estrellas. Mira estas muestras con las mejores, especiales para lugares sin muchos metros cuadrados… Te convencerás de que cualquier deseo para la casa de tus sueños puede ser cumplido con un poco de ingenio.