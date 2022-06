Top 5 De los diseños más bonitos de la semana

La galeria del horror: 24 errores que no debes cometer

Todos, alguna vez, hemos entrado a una vivienda que nos aterra por su decoración o su falta de organización. Sin embargo, no somos capaces de decirle abiertamente a sus dueños que la casa en la que viven no luce bien y que, por el contrario, verla asusta. Para que no te pase a ti, queremos presentarte 24 errores muy comunes en diseño y decoración