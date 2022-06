En busca del armario ideal: 11 ideas para tu cuarto que te fascinarán

Les presentamos una serie de armarios creados no solo para facilitar el día a día, sino además, para adecuarse a diferentes estilos de vida. No olvidemos que hoy, estos espacios han adquirido un protagonismo notorio en nuestras casas o apartamentos, pues ahora, lejos de permanecer ocultos, los closets, los walking closets o los vestidores, como también se les conoce, son parte clave del diseño interior y arquitectónico. Las siguientes son once sugerencias de la mano de Homify.