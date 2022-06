Ideas y secretos para reducir la humedad en tu casa

No permitas que, la humedad de los exteriores que rodean tu casa permeen o se colen por tu hogar; ¡no le des la bienvenida a invitados indeseados! Sumado a esto, aislar adecuadamente tu casa permitirá, además, que no se pierda el calor de tu casa o, en su defecto el aire acondicionado de la misma. ¿Sabías que, hoy por hoy, aislar tu casa no es un proceso tan largo ni complicado?; incluso podrás hacer aislamientos temporales si así lo deseas. No olvides que la lana y el vidrio son materiales que, como muchos otros, harán el milagro por ti. Si no deseas ir muy lejos, con tan solo incorporar pesadas cortinas en tus ventanas y gruesos tapetes de entrada junto a tu puerta principal, lograrás aislar -parcialmente- tus interiores.

Idea por: RENOBUILD ALGARVE