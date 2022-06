Casa tradicional de 150 m² con planos incluidos

No te dejes confundir por el look adorable y acogedor de esta hogareña cabañita pues a pesar de su evidente encanto, en realidad, se trata de una cabaña super moderna, ultra tecnológica, refinada, elegante y minimalista. Como verás, el blanco y el negro son nuestros principales protagonistas, promoviendo así un look muy contrastante, vanguardista y contundente.