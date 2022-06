15 sencillas ideas que harán que la entrada de tu casa se vea bonita

No todo se trata de decoración, paletas de colores, macetas, adorno y accesorios; también se trata de diseño. Con la ayuda de tu arquitecto, elige diseños diferentes, arriesgados, contemporáneos y hermosos como este. Posdata: no está de más añadir techo a tu entrada para que así tus invitados no deban esperar a que les abras bajo al intemperie, ¿eh?