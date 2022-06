Apartamento pequeño: 60 m² muy bien aprovechados

Al darle un vistazo a la habitación, no podemos más que pensar en la tranquilidad que despierta, no solo por la fantástica luz natural que la ilumina, si no también, por la elección atinada del mobiliario. Un estante para libros, una cama protagonista, una práctica mesa redonda, un par de sillas de diseño, un cuadro contundente y una lámpara de techo cromada. Los muebles necesarios, todos en su lugar.