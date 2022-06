Después de ver estas 7 salas vas a querer cambiar la tuya… ya!

Podemos bautizar lo que vemos en función a lo que sentimos. El diseño es moderno chic. Se nos ha ocurrido ese nombre nuevo. Califícalo tú con un nombre. Observa todos los detalles. La discreción del mueble forrado en piel o gamuza celeste. La mesa de centro que nos recuerda el reciclaje de las láminas de hierro que no quiero botar y que me recuerda la fábrica o el estilo industrial. La alfombra moderna por sus líneas rectas y colores claros que delimita cuatro veces el salón. La calidez de la piedra, no importa si es natural o aparente y la bandeja de fuego que nos hace recordar la chimenea que nos calma el frío con suave calor. Las lámparas modernas que juegan a la paleta de color con los cojines como si allí no existiera nadie más.

