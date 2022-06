19 jardines: después de verlos todos vas a querer arreglar el tuyo… ya!

He reducido mi mundo a mi jardín para ver toda la belleza que me rodea; lo afirmo Ortega y Gasset; filósofo español. Tambien Ciceron se pronunció diciendo; si cerca de la biblioteca tienes un jardín, no te faltará más nada . Y Auguste Rodin nos dice El arte es el placer de un espíritu que penetra en la naturaleza y descubre que también ésta tiene alma .

Como ves la fuerza del jardin inspira a los poetas, a los arquitectos, a los diseñadores y deseamos que te inspire a ti.

Hemos seleccionado 19 tips para despertar tu disparador creativo y construyas tu jardín para que veas toda la belleza que te rodea, para que más nada te falte y descubras el alma.