8 casas de menos de 75 metros cuadrados

¿Quién dijo que en la cantidad -y no en la calidad- está el placer? Mucho no siempre es mejor y más no siempre es sinónimo de bueno. Por el contrario, dicta un sabio y viejo refrán que: los mejores perfumes vienen en empañes pequeños. Queremos desmentir el mito de que, para tener la casa de nuestros sueños -aquella repleta de estilo y funcionalidad- se necesita contar con potreros, mansiones o muchísimos metros cuadrados a nuestro favor. Recuerda que, lo más importante no son las dimensiones de tu terreno sino ¡de tus ideas! A medidas reducidas, grandes ideas; ¿lo comprendes? Es por eso que, hoy queremos mostrarles 8 grandes ideas, ejecutadas en pequeñas estructuras.