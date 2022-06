28 ideas para crear una parrilla rústica y económica

Cuando llegan las vacaciones lo que queremos es irnos de viaje a la playa, excursión pero para todos aquellos que no tienen como irse a la playa un buen plan con los amigos o familiares es hacer una parrilla en casa. Así que en estos días de vacaciones la parrillera deja de estar abandonada para empezar a hacer usada con frecuencia.

Pero por todo ese tiempo que estuvo abandonada y en el olvido debemos cuidarla y hacerle cariñitos para que podamos seguir disfrutando de ella, lo que implica limpiarla cada cierto tiempo y saberlo hacer. Empezaremos con uno de los consejos más importantes.

Veremos fotos parrilleras y barbacoas premoldeadas con superficie útil de 78cm en parrillas desmontables en tres modulos totalmente esmaltados con recoge grasas frontal, posibilidad de tener la manivela a la derecha o izquierda. Símil piedra o ladrillo y blancas o pintadas barbacoa. Módulos desmontables esmaltados y movimiento de elevación bicromatizado con comando lateral. Parrillas prefabricadas de hormigón con partes expuestas a temperaturas de fuego hechas de material refractario.

Algunos consejos para mantenerlas:

1. Cada parrillera es un mundo: con especificaciones diferentes, por lo que debes leer el manual de instrucciones antes de tomar consejos prestados, no todas se pueden limpiar igual ni con los mismo productos.

2. Limpiarla justo después de usar: sé que es complicado hacer esta tarea si aún tenemos a los panas o a la familia en casa, si este es el caso es importante que la mantengas caliente, para evitar que la grasa se adhiera a la rejilla, evitando así costras y protuberancias desagradables de quitar que en la siguiente parrillada pueda pegarse a los alimentos.

3. Limpia el área externa: para este consejo debes leerte de pies a cabeza el manual, el cual te indicará que producto debes usar, de acuerdo al acabado de la misma.

4. Limpia las rejillas: NUNCA debes limpiarlas frías, si se encuentran en este estado debes calentarlas nuevamente, debes usar un cepillo especial,

- Si las rejillas son de aluminio o anti adherente puedes usar con confianza un cepillo de plástico o algún cepillo de dientes que tengan en desuso y que evidentemente hayas lavado y desinfectado antes.

- Si tus rejillas son de hierro fundido o acero inoxidable debes usar un cepillo de acero inoxidable.

- Es importante que trates de no usar el limpiado automático que traen algunas parrilleras, no es lo más conveniente aunque parezca la mejor opción. Es importante mantener estos elementos en buen estado y sumamente pulcros para que no interfieran con el sabor de los alimentos a cocinar.

Espero llegue pronto de nuevo el tiempo para hacer uso excesivo de la parrillera de la casa y compartamos en familia.