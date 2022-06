9 patios pequeños y perfectos para cualquier clima

Para tener un patio magnifico no necesitas demasiado espacio, sino fíjate en este patiecito interior que tiene como centro un árbol en miniatura encantador rodeado por un marco simétrico. Ahora, no se puede negar que este patio no tendría nada llamativo o que destacara sin su original y futurista iluminación, sutil y al mismo tiempo eficiente… Así que no olvides cuidar muy bien los detalles luminosos de tu patio, porque pueden hacer maravillas de cualquier espacio, que de lo contrario sería simple y aburrido.

Espacio de Victoria Plasencio Interiorismo