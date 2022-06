¡45 m2 de un diseño inteligente y hermoso!

¿Ya te fijaste en lo particular de aquella alfombra que, además de colorida y estética, logra delimitar el área de la sala a la perfección? Una vez más el suelo logra comunicar muchas cosas en medio de un espacio reducido pero ideal. ¿ves que no hace falta de cientos de metros cuadrados sino de cientos d e buenas, hermosas, funcionales e ingeniosas ideas? ¡Ya no hay excusas para no tener la casa de nuestros sueños!