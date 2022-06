Las 5 cosas que debes hacer para evitar que los ladrones entren a tu casa

No duerma con las ventanas abiertas si está en la casa y si no está, tampoco deje las ventanas abiertas. Si la ausencia no es muy prolongada dejar ropa tendida no es mala idea. No desconecte totalmente la electricidad para que por lo menos suene el timbre de la puerta. No deje dinero, joyas ni objetos valiosos en el domicilio. Y si tiene terraza sin cerramiento, no deje objetos de valor en ella.