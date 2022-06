¿Estás listo para tener una cocina abierta y disfrutar de un estilo de vida moderno?

Si la cocina es abierta al interior y abierta al exterior, no habrá en la casa un espacio más motivador. La estancia es propicia para quedarse en ella aun cuando, no se esté en la faena de cocinar. Es como estar en un bar de una bella ciudad, donde nos sentamos alli para no pensar o para pensar mejor, pues cualquiera sea la opción en la cocina abierta es mejor.

En el diseño, se ha colocado una preciosa lampara de cristal que se enfrenta a una decoración sencilla. El hecho nos dice que el área es especial y que en ella no se escatimara.