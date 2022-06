36 ideas para obtener un estilo minimalista repleto de buen gusto

¿Adoras el estilo minimalista pero aún no sabes, a ciencia cierta, cómo lograr dar este particular look a tu casa? Como sabrás, esta tendencias se destaca por su elegancia, sobriedad, estética, funcionalidad y simplicidad. Para el estilo minimalista la regla que prima es una y solo una: MENOS, es MÁS. Blancos y negros, figuras geométricas, grandes entradas de luz y más componen los elementos claves de esta tendencia que tanto adoramos. Hoy aprenderás cómo dar con tu cometido.