Las maravillas modernas de una finca en 9 fotos

¿Quién dijo que lo rústico y lo moderno no podían coexistir, mezclarse y combinarse a la perfección? Que tu casa, finca o cabaña sea rústica no implica -bajo ninguna circunstancia- que no pueda ser moderna, tecnológica y estar a la vanguardia de las últimas tendencias. Recuerda que lo rústico NO es sinónimo de obsoleto ni de anticuado, ¿eh? He aquí 9 contundentes ejemplos de lo anterior…