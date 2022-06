Casa de 80m² para una vida modesta pero llena de confort

Aquellas propiedades cuyo tamaño no es muy amplio suelen tener un encanto muy particular, estas son ideales para aquellas parejas que recién estan comenzando y no disponen del capital suficiente como para adquirir una casa. La propiedad que podrán observar a continuación cuenta con una fachada muy sencilla, la cual ofrece a todo el que la mira una apariencia humilde, sin embargo al iniciar el recorrido por el interior de la propiedad nos encontramos con una maravillosa casa la cual gracias a la fusión del estilo rústico y moderno ofrece a sus ocupantes un hogar lleno de comodidad, donde el buen gusto se hace acto de presencia gracias a los materiales que fueron elegidos. Comencemos el recorrido por el interior de esta casa cálida y acogedora donde el buen uso de los materiales dejo maravillosos resultados.