Lo bello de lo clásico con la comodidad de lo moderno

Para la habitación principal se sigue la línea de diseño de forma coherente, pero se reserva una esencia más íntima y acogedora que invita al descanso; lo que nos recuerda que el lujo no sólo tiene que ver con el precio, sino también con tener el placer de dedicarse tiempo y relajación sin ninguna preocupación adicional. No hay tono escogido que no sea fuerte e imponente, como la totalidad del apartamento.