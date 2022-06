Cuartos pequeños muy sofisticados

Un espacio pequeño no es problema para convertirse en una cómoda habitación, cuando la tecnología pone lo suyo. Es asombroso, agradable y muy útil disfrutar de un cuarto pequeño pero muy sofisticado, los accesorios pueden ser limitados o no y los espacios se crean o se convierten en uso múltiple. Pero no cuenta solo la tecnología, sino el ingenio, creatividad, buen gusto del dueño o inquilino, para hacer cuartos interesantes con la coloración de paredes, la distribución de enseres, muebles y demás. Hagamos un entretenido recorrido por los 10 modelos que nuestros profesionales te presentan a continuación, para que te sirvan de modelo o inspiración y construyas el tuyo.