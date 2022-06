El patio, excelente lugar para un minibar

Cuando se opta por colocar algo más en el patio, pocas veces se piensa en un mini bar, ya que este, va dentro de la casa, junto a la sala o el comedor, pero ¿por qué no colocarlo en el jardín?, también es una buena idea, simplemente tienes que encontrar el espacio ideal para ubicarlo y quedará perfecto, un espacio que se encuentre cubierto y seguro, para que después no haya percances por el cambio climático, ya que un minibar comprende de muchos elementos, y no que queremos que estos se dañen, por eso nuestros profesionales te mostrarán 15 ideas de cómo colocar de una forma ideal un minibar en tu jardín.