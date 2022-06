10 errores típicos en un baño pequeño

Si bien es cierto que es necesario ahorrar espacio en un baño pequeño, debemos tomar en cuenta que en algunos aspectos no es conveniente ahorrar demasiado. No es conveniente que busquemos los lavabos más pequeños ya que un lavabo de dimensiones más grandes nos sirve también como base para apoyar cosas más pequeñas como cepillos de dientes, cosméticos y etc, etc. De hecho es más conveniente incluir un lavabo más grande pero pensar bien su localización que instalar uno muy pequeño pero mal localizado.