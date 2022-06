6 maneras fáciles de darle forma a tu jardín

Idea por: BAIRES GREEN

Un camino de agua o un pozo de agua podría ayudarte a delimitar tu jardín de forma refrescante y muy natural. No olvides que, al igual que cualquier otro elemento de tu composición, el agua también puede -y debe- encontrarse iluminada y resaltada para que así brille con la misma intensidad, tanto en el día como en las noches. Ingresa a nuestra sección de DYS (do it youself) y aprende a hacer tus propios estanques de jardín, por ejemplo; ¿qué tal te suena? No olvides que, en caso de crear un estanque, deberás asegurarte de ubicarlo en el lugar adecuado donde le pegue el sol de tal forma que las flores acuáticas puedan sobrevivir allí.