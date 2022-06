11 ideas sencillas para una terraza hermosa

No hay nada más agradable que pasar un momento al aire libre para despejarse y olvidarse del ajetreo de la ciudad. A veces, solemos pensar que los jardines o las terrazas son un lujo que no todos podemos darnos y por ello desistimos de la idea de tener uno. Sin embargo, no hay razón para hacerlo ya que incluso un espacio reducido al aire libre ya sea al frente de la casa, detrás o en el techo es suficiente para crear este hermoso espacio. Además, no necesariamente se requiere de mucho presupuesto para ello. Recuerda que un bello espacio al aire libre no solo te permitirá relajarte pero también hará tu propiedad más atractiva.

Síguenos en este recorrido en el que te presentamos 11 sencillas pero bellas terrazas.