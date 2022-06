La casa que a los Colombianos nos encanta!

Tan sólo con este paisaje tan imponente que contemplar, las habitaciones de esta casa de verano no necesitan mucha más decoración: la vista es su mejor aliada. Y siguiendo la línea abierta y comunicante de este diseño, incluso en el baño se dejó una ventana generosa para que la luz natural nunca falte. La madera sin tratar es tan estética por si sola que no tiene que pintarse, pues en su calidez no le falta nada para llenar cada espacio con su belleza al natural.

