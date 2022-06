7 hermosas cercas de madera para el patio ¡de todos los estilos!

No tenemos nada en contra del estilo rústico, no nos malinterpreten, ¡lo amamos!; peor estamos empecinados en demostrar a las mentes cuadriculadas que, con la madera se pueden recrear muchos otros estilos que no sean necesariamente campestres, rurales ni rústicos. He aquí una idea muy moderna ejecutada en mimbre; genial, ¿no es así? No olvides que, las maderas claras -o, en su defecto, muy pero muy oscuras- podrían reforzar, a la perfección, estilos más actuales y contemporáneos.