Cómo construir un asador en tu patio, fácil y económico

La cocina en la casa no siempre está completa o dispuesta para toda clase de cocciones. Aquellas que por naturaleza emanan humo no son bien recibidas en el interior, por lo que echar un vistazo al patio y escoger un pequeño espacio para construir un asador no es mala idea, porque además de ser útil para estos menesteres pone lo suyo en el paisaje de las áreas verdes.

Aquí le mostramos 11 ideas elaboradas por profesionales pero todas fáciles de poner en práctica, para que escoja cual va con su estilo, característica o espacio de su propiedad. Acompáñenos a recorrer cada jardín para mostrarle las bondades de cada asador o parrilla.