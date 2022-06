16 duchas increíbles para tu baño

Si las dimensiones con las que se cuenta para el cuadro de la regadera no son las más generosas, siempre una esquina será la ubicación más viable para tu ducha, y no hay razón para que no luzca igualmente fabulosa y contemporánea. Ponle unos azulejos negros o en tonos oscuros que la diferencien, algún color vibrante para contrastar, y ¡listo! un baño de revista sin gran esfuerzo.