6 valiosos consejos para casas contiguas (conjuntos residenciales)

El tener una vivienda pareada no significa que no debamos cambiar o poner algunos toques que representen tus gustos, para que no se vea idéntica a la casa vecina y tus invitados puedan distinguirla fácilmente, pero nunca sobre pasarnos o cargar demasiado con elementos o paredes con colores distintos. El paisajismo puede marcar tu personalidad, como las plantas, además de representar una parte fundamental del frente de tu hogar.