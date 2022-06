Salas pequeñas: 11 trucos para que luzcan más grandes y bellas

Todo está en la mente, incluso que un espacio sea limitado de tamaño o no. Y esto también funciona para tus invitados, si dejas uno que otro objeto que desvíe la atención por completo de las dimensiones, nadie se detendrá a fijarse en si tu sala es pequeña o no. Y entre artículos para escoger… ¡Deja siempre espacio para el arte! No solo embellecerá toda la habitación, sino que le pondrá un toque de tu gusto personal que no pasará desapercibido.