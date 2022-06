25 Pisos de madera que querrás para tu casa

Si estás buscando cambiar la imagen de tu casa, puedes empezar por el piso, probablemente piensas en diferentes opciones como la madera o formatos laminados. La madera es un material sumamente versátil, transmite calidez, transforma los espacios en ambientes sofisticados, pero depende como lo combines puede verse con un estilo muy clásico. Según del tipo de árbol que provenga se obtendrá un resultado distinto con una base más o menos resistente, así, por ejemplo, pisos de madera de roble, nogal, caoba, y olmo, son geniales para salas, cocinas y habitaciones, mientras que para exteriores, es decir, terraza, jardín, patio, puede usarse el piso de madera más rústico, como un deck, construido como una especie de tarima elevada sobre la tierra o el piso que queramos cubrir, así la humedad no podrá deteriorar. También la imagen final va a depender de el color escogido, es el primer paso, porque luego debes elegir entre una variedad de formas y entramados para adaptarlos bien a tus espacios. Las diferentes láminas puedes combinarlas entre sí para lograr tu toque particular, el truco está en hacer que todo tenga un balance ideal para destacar la decoración de todo el conjunto terminado.Por eso en el día de hoy podrás ver 25 ideas para que te sirvan de inspiración y te quedes con alguna de ellas, NO te las pierdas a continuación…