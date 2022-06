6 casitas bonitas que cualquiera podría construir

Que un bungalow sea, como en este caso, muy pequeño y cuadrado, no implica que no pueda ser igual de placentero y completo que cualquier otro. Hoy por hoy, existen muchas soluciones de diseño ante problemas -o retos- de espacio; en otras palabras: contar con poco metros cuadrados no es excusa para no dar con soluciones y diseños inteligentes, multifuncionales y ¡absolutamente perfectos! En un lugar como estos, sin dudas, encontrará todo lo que necesitas para pasar un verano o unas vacaciones de lujo…