¿Verdadero o falso? que esperar cuando se pinta un apto pequeño

Muchas veces cambiarle la cara a un apartamento pequeño no tiene nada que ver para el lugar que siempre has soñado con pintar las paredes, sino en añadirles un poco de textura. Hemos escuchado que para que el espacio no luzca cargado debemos utilizar una misma textura en todas las paredes, y esto es ¡absolutamente falso! Ladrillo para algunas paredes, algún papel tapiz creativo para otras, piedra o madera para revestir las otras… No habrá lugar más interesante a la vista que tu hogar.