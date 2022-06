Los 6 errores más comunes al amoblar… ¡Conócelos y evítalos!

No hay nada de malo en irse por lo seguro, pero que esto te detenga de llevar tu diseño y decoración al siguiente nivel de modernidad no está nada bien. Por eso… ¡no temas agregar nuevas tendencias a tus interiores! A pesar de que todos los cambios son riesgos, los resultados no siempre serán desastrosos y de hecho puedes encontrar tu estilo personal al seguir los estilos más contemporáneos. ¡Arriesgate!