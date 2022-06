10 pérgolas que te inspirarán a poner una en el patio ya

Si lo tuyo no es lo estándar ni lo tradicional, esta opción de cubierta definitivamente es para ti: una tela gruesa, resistente y flexible arma figuras paramétricas ultra-modernas y hermosas para que tu terraza no sea igual a ninguna otra. Otra ventaja de este toldo es que no es permanente, puedes retirarlo al no necesitarlo o querer cambiarlo de lugar.