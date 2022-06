6 diseños de fachadas de dos pisos que te van a fascinar

Esta fachada, en definitiva, ¡nos ha dejado total y rotundamente flechados! El cupido del diseño y de la arquitectura ha tocado a nuestra puerta con esa hermosa imagen que logra resumir todo el carisma y la autenticidad de un espacio moderno, atípico y que sabe salirse del molde. Parece como si la casa se hubiese dividido en dos secciones; y no nos referimos, precisamente, a la planta baja y la planta alta, ¿lo comprendes? Somos amantes del blanco y nos consideramos unos fervientes creyentes del all in white y de su poder e imponencia visual.