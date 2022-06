8 errores fatales que debes evitar al decorar tu patio

Esta es una regla general que aplica a todo, si bien no siempre podemos permitirnos los materiales y accesorios de primera calidad es importante tener en cuenta la relación calidad-precio. Comprar por ejemplo muebles que no están preparados para soportar la intemperie es un falso ahorro ya que la lluvia y el viento los acabarán pronto y habrá que comprar nuevos muy rápidamente. No te dejes engañar por los falsos ahorros…