13 cosas que NO debes tener en la cocina

Idea por: ECO GERMAN KITCHENS

No tenemos nada en contra de las frutas, todo lo contrario, las amamos y amamos sus colores y brillo; sin embargo, en materia de cocinas pequeñas o reducidas que buscan sacar a flote su funcionalidad y practicad en un 100% no es buena idea tener recipientes por todos lados. Nuestro concejo: elige un solo recipiente para frutas y asegúrate de ubicarlo en un lugar en el que no interfiera con las labores.