6 cocinas que te inspirarán a renovar la tuya

¿Quién dijo que, necesariamente, todas las cocinas deben ser blancas y lucir iguales? Si bien se trata de un área de nuestras casas que se destaca por ser extremadamente funcional, ello no quiere decir que no pueda contener un factor estético. Adoramos la implementación de colores chillones y llamativos peor he aquí lo que adoramos aún más de este espacio: la forma magistral en la que los utensilios y la vajilla han pasado a formar parte de la decoración.